Яблочный Спас, или Второй Спас, который традиционно отмечается 19 августа, в 2020 году приходится на среду.

В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы.

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На Яблочный Спас люди издавна святили яблоки и другие фрукты, которые до этого времени нельзя было есть. В праздник принято угощать друг друга свежими яблоками и разными блюдами из этого ароматного фрукта.

Что нельзя делать в это день

В этот день запрещено убирать, шить, вышивать и заниматься другой работой по дому. Разрешены только сбор урожая и приготовление пищи.

До Яблочного Спаса нужно было отказаться от употребления в пищу яблок и винограда нового урожая. Есть их можно только после освящения.

В этот день нельзя убивать насекомых. Считается также, что если муха дважды сядет на руку, это хорошая примета. Прогонять ее нельзя, она должна сама улететь.

В день Яблочного Спаса, как и в другие дни Успенского поста, нельзя венчаться.

Учитывая, что праздник припадает на пост, должны соблюдаться ограничения - отказ от мясных и молочных блюд.

Ранее мы писали о приметах и традициях этого дня.