Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день [ Редактировать ]
Яблочный Спас, или Второй Спас, который традиционно отмечается 19 августа, в 2020 году приходится на среду.
В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы.
На Яблочный Спас люди издавна святили яблоки и другие фрукты, которые до этого времени нельзя было есть. В праздник принято угощать друг друга свежими яблоками и разными блюдами из этого ароматного фрукта.
Что нельзя делать в это день
- В этот день запрещено убирать, шить, вышивать и заниматься другой работой по дому. Разрешены только сбор урожая и приготовление пищи.
- До Яблочного Спаса нужно было отказаться от употребления в пищу яблок и винограда нового урожая. Есть их можно только после освящения.
- В этот день нельзя убивать насекомых. Считается также, что если муха дважды сядет на руку, это хорошая примета. Прогонять ее нельзя, она должна сама улететь.
- В день Яблочного Спаса, как и в другие дни Успенского поста, нельзя венчаться.
- Учитывая, что праздник припадает на пост, должны соблюдаться ограничения - отказ от мясных и молочных блюд.
Ранее мы писали о приметах и традициях этого дня.
по теме
Медовый Спас: что нельзя делать в этот день
14 августа отмечают Медовый Спас, или Первый Спас, Маковея
День Бориса и Глеба: что категорически нельзя делать 6 августа
6 августа православные отмечают день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости
Ко Дню Независимости из Одессы будут курсировать два дополнительных поезда
19 августа: какой сегодня праздник
19 августа - это 232-й день года по григорианскому календарю