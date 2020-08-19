Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило смерть третьего участника протестов. Накануне его состояние резко ухудшилось.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

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В частности, в министерстве заявили, что Геннадий Шутов умер 19 августа.

"13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, не смотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении.

Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов в Бресте. Предположительно, в него стреляли силовики.

Ранее сообщалось, что в Беларуси погиб еще один протестующий.

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