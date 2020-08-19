Лукашенко собрал заседание Совбеза Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал новое заседание Совета безопасности с участием руководителей регионов. Об этом сообщает "БелТА".
Политик сказал несколько слов о ситуации в республике, после чего перешел к обсуждению экономических вопросов.
"Никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов", - сказал глава государства.
Также президент высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан, что имеет место в условиях текущей общественно-политической ситуации. Лукашенко поблагодарил рабочих заводов, которые остаются на работе, и призвал их не "прятать глаза в асфальт".
"Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил Лукашенко.
Ранее стало известно, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность.
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