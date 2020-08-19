Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал новое заседание Совета безопасности с участием руководителей регионов. Об этом сообщает "БелТА".

Политик сказал несколько слов о ситуации в республике, после чего перешел к обсуждению экономических вопросов.

"Никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов", - сказал глава государства.

Также президент высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан, что имеет место в условиях текущей общественно-политической ситуации. Лукашенко поблагодарил рабочих заводов, которые остаются на работе, и призвал их не "прятать глаза в асфальт".

"Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность.