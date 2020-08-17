В России хотят мира на Донбассе - Кравчук [ Редактировать ]
Глава украинской делегации переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что чувствует, что Россия хочет мира на Донбассе и Москве тоже надоела война. Об этом сообщает "Сегодня".
Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром.
Он подчеркнул, что ему хватит мужества заявить о том, что переговоры в таком формате не имеют перспективы.
"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что же, тогда, по крайней мере, я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - добавил Кравчук.
Также он заверил, что в таком случае сложит с себя полномочия главы ТКГ в Минске:
Абсолютно. Я не буду там находиться и делать вид, что я, или Украина, ничего не делает. Я не буду, извините за выражение, формальным исполнителем чьей-то воли. Я не буду склонять головы ни перед кем. Я скажу правду, и люди ее увидят.
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