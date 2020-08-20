До Умані вже почали з'їжджатися прочани на юдейський новий рік. Це попри те, що уряди України та Ізраїлю наполегливо рекомендували паломникам не їхати в Україну. А міський голова Умані дві доби ночував під Офісом президента, вимагаючи не допустити масового прибуття хасидів.

Це кадри торішніх святкувань в Умані. На вулицях так велелюдно - не проштовхнутися. Прочани гуляють, моляться, співають, обіймаються - радіють життю, бо так заповідав їм пророк.

До цьогорічного Рош-Га-Шана залишається рівно місяць. Та хасиди поступово з'їжджаються в Умань. За неофіційною інформацією, їх вже прибуло до пів тисячі.

Євген, таксист з Умані:

Це ви привезли? Вони звідки, не місцеві? - Да, они тут снимают жилье, приезжают праздновать праздник.

Та поки хасиди готуються до святкування Рош-Га-Шана, місцева влада думає, як заборонити масові гуляння. Чиновники побоюються різкого спалаху ковіду через прибуття великої кількості іноземців. Мовляв і без паломників - карантинних норм у кварталі, де вони зазвичай селяться, не надто дотримуються. Юдеї, ймовірною, забороною обурені.

Аделія і Барух, паломники з Кременчука:

Значит, это нам дано за что-то, за какие-то грехи, которые мы допустили все, не только евреи. Надо помнить, что Всевышнему принадлежит земля и все, что на ней.

Невдоволена позицією міської влади і частина жителів Умані. За тиждень святкувань Рош-Га-Шана люди заробляли подекуди на рік уперед. Хтось здає хасидам житло, хтось працює у сфері обслуговування. Не на камеру кажуть, заборона масових гулянь поставить їх на межу виживання:

Можна кричати, що хасидів не треба, а мені не можна - мені треба за квартиру заплатити, додому щось принести. - А ви не боїтесь? - Та я вже нічого не боюсь! Або з голоду помреш, або від коронавірусу.

Дотриматись соціальної дистанції та санітарних норм під час святкувань Рош-Га-Шана неможливо було і в попередні роки, запевняє секретар міськради. Вона впевнена: під час пандемії багатотисячний приїзд іноземців треба зупинити. Але як!? Ні уряд, ні керівництво держави чітких роз'яснень поки що не надали.

Людмила Кирилюк, секретар Уманської міськради:

На сьогодні, жодного офіційного рішення, де було б чітко і конкретно прописано, яким чином буде відбуватись святкування юдейського нового року - немає.

Чи буде цьогорічне святкування в Умані, питання і досі відкрите. Уряд має розставити всі крапки над "і". У разі, якщо хасидам таки дозволять масові гуляння, місцева влада обіцяє боротися з цим самотужки.