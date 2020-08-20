Российская ФСБ сообщила, что помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из лидеров боевиков на Донбассе и вывезти его в Украину.

Кого именно пытались выкрасть - не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России, который принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии.

Организаторами и координаторами акции стали граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Российская спецслужба утверждает, что они действовали под руководством главы Департамента контрразведки СБУ.

Андрея Байдалу власти самопровозглашенной "ДНР" подозревают в убийстве бывшего главаря республики Александра Захарченко.

Для похищения боевика были сформированы две группы из членов российской ОПГ. За работу им пообещали заплатить $200 тысяч, и выдали аванс $50 тысяч.

При попытке похищения задержаны семь россиян: Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Они заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что ФСБ пыталась завербовать бывшего заместителя командующего ВМС Украины.