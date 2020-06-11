Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании пятерых человек, которые планировали совершить теракт на одном из рынков оккупированного Симферополя. Все задержанные - граждане России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма.

Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины", - сообщает российская спецслужба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к теракту" и "Публичные призывы к терроризму", которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму отменяют двухнедельный карантин для приезжих.