ФСБ "предотвратила теракт" в оккупированном Симферополе [ Редактировать ]
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании пятерых человек, которые планировали совершить теракт на одном из рынков оккупированного Симферополя. Все задержанные - граждане России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма.
Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины", - сообщает российская спецслужба.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к теракту" и "Публичные призывы к терроризму", которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму отменяют двухнедельный карантин для приезжих.
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