Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки украинских военных моряков агентами ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники узнали, что бывший заместитель командующего Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них - предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима и Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году, во время аннексии Крыма, перешли на сторону врага.

В марте 2014 года эти предатели, действуя по заданию российских спецслужб, предложили офицеру ВМС ВСУ перейти на службу в Вооруженные Силы врага и принять участие в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого предложения.

После выезда на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего Военно-морских сил Украины. Сейчас он занимает другую должность в ВМС и по прежнему имеет доступ к секретной оборонной информации.

Высокопоставленный чиновник по-прежнему общается со своими друзьями в Крыму, которые перешли на сторону врага. Время от времени военный навещает своих родственников в Крыму, и встречается лично с бывшими сослуживцами-предателями.

Во время дружеских "посиделок" они интересуются морально-психологическим состоянием украинских военных моряков, наводят справки об уровне их зарплат, задают вопросы о конкретных людях в командовании Военно-морских сил Украины.

Задержан ли бывший замкомандующего ВМС Украины в СБУ не сообщают. В данный момент решается вопрос о его увольнении с военной службы.