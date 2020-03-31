ФСБ пыталась завербовать бывшего заместителя командующего ВМС Украины - СБУ [ Редактировать ]
Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки украинских военных моряков агентами ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники узнали, что бывший заместитель командующего Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них - предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима и Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году, во время аннексии Крыма, перешли на сторону врага.
В марте 2014 года эти предатели, действуя по заданию российских спецслужб, предложили офицеру ВМС ВСУ перейти на службу в Вооруженные Силы врага и принять участие в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого предложения.
После выезда на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего Военно-морских сил Украины. Сейчас он занимает другую должность в ВМС и по прежнему имеет доступ к секретной оборонной информации.
Высокопоставленный чиновник по-прежнему общается со своими друзьями в Крыму, которые перешли на сторону врага. Время от времени военный навещает своих родственников в Крыму, и встречается лично с бывшими сослуживцами-предателями.
Во время дружеских "посиделок" они интересуются морально-психологическим состоянием украинских военных моряков, наводят справки об уровне их зарплат, задают вопросы о конкретных людях в командовании Военно-морских сил Украины.
Задержан ли бывший замкомандующего ВМС Украины в СБУ не сообщают. В данный момент решается вопрос о его увольнении с военной службы.
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