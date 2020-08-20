Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала четыре новых участка для разведения сил в регионе, сообщил Офис президента Украины.

В группе по вопросам безопасности были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

Где именно будут новые участки по отводу сил, не уточняется. Офис президента сообщает, что представитель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, присутствовавший на заседании ТКГ, подтвердил, что с 27 июля в целом в регионе соблюдается режим тишины.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.

С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:

использование любых видов летательных аппаратов;

применение огня, включая снайперский;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.

Ранее сообщалось, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии, а 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.