В Киеве насмерть сбили лося (видео) [ Редактировать ]
В Киеве в Голосеевском районе сбили лося. Животное скончалось от травм, а водитель скрылся. Об этом сообщил в Facebook журналист Влад Антонов.
На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. За последний год 3 раза принимал участие в попытках его седировать и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, но он бегает по лесу и склонам 15-20 км час, нереально подойти на расстояние выстрела шприца с раствором.
Сохатый жил в районе проспекта Науки и его несколько раз видели неподалеку от транспортной развязки. Экологи считают, что зверь забрел в городскую черту еще в юном возрасте и не может самостоятельно вернуться в дикую природу.
Команда спасения животных и сотрудники Киевского зоопарка несколько раз безуспешно пытались отловить лося.
Ранее сообщалось, что в Одессе сбежавшие из зоопарка гамадрилы устроили переполох.
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