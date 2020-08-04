Киянка шукає нову домівку вихованцям притулку для собак

Киянка Світлана Бессмертна зараз проходить реабілітацію після видалення злоякісної пухлини головного мозку. І шукає нову домівку для своїх плеканців. Шість років тому жінка створила в себе вдома мініпритулок для собак. Сьогодні в ньому 33 чотирилапих