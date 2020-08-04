По Киеву бегает лось (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, в Киеве заметили лося. Очевидцы засняли сохатого на улице Саперно-Слободской, видео выложили в паблике "Киев Оперативный".
Заметно, что животное очень напугано и может угодить под колеса автомобилей.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее сообщалось, что в Одессе сбежавшие из зоопарка гамадрилы устроили переполох.
по теме
В ООН подсчитали, сколько лесов исчезли на планете
Земля за последние три десятилетия потеряла 178 миллионов гектаров леса
У глибині Карпат знайшли унікальний праліс
У Карпатах науковці виявили майже 300 гектарів пралісів. Це дерева, яким понад 150 років. Такі насадження ніколи не вирубували люди. Дістатись туди непросто - ні доріг, ні стежок немає
Киянка шукає нову домівку вихованцям притулку для собак
Киянка Світлана Бессмертна зараз проходить реабілітацію після видалення злоякісної пухлини головного мозку. І шукає нову домівку для своїх плеканців. Шість років тому жінка створила в себе вдома мініпритулок для собак. Сьогодні в ньому 33 чотирилапих
У Колумбії вилупилися десятки рідкісних черепашок
Територія добре охороняється та недоступна для браконьєрів. Тому тутешні черепахи мають гарні умови для збільшення популяції.
Захватчику киевского банка сообщили о подозрении в теракте
Во вторник, 4 августа, правоохранители сообщили о подозрении Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева