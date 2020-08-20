В Ривне тело погибшей женщины пролежало пять часов в подъезде жилого дома, так как ни одна из службы не взялась доставить тело в морг.

Инцидент произошел по улице Соборной. 71-летняя мертвая женщина почти полдня пролежала в подъезде жилого дома. У пенсионерки было подозрение на коронавирус, и поэтому ни одна не служба не рискнула доставить ее тело в морг. Об этом сообщил сын покойной телеканалу "Ривне 1".

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"Олег рассказал, что его матери стало плохо. Родные вызвали скорую помощь, но увы, медики прибыли слишком поздно и спасти пенсионерку уже не смогли. Она скончалась во время транспортировки в машину скорой помощи. Врачи вынесли ее тело из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов", - говорится в сообщении.

В конце концов родственники сами занесли тело покойной женщины в квартиру. Сын пенсионерки на данный момент общается с адвокатами, чтобы найти и наказать виновных.

Есть предположение, что женщина скончалась от инсульта. Семейный врач написал в заключении о подозрении на коронавирус, хотя сын говорит, что никаких признаков у нее было. Из-за сомнительного диагноза все службы отказывались доставить тело женщины в морг.

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