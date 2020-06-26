В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалой девочкой. Инцидент произошел в четверг, 25 июня, вечером, сообщает "Информатор".

Бабушка во время прогулки перетягивала тележку с девочкой через железнодорожные пути неподалеку от жилых домов в районе Тоннельной балки. Когда из-за поворота показался ремонтный поезд, женщина успела уйти с пути его прохождения, но коляску убрать не смогла.

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Машинист, увидев детскую коляску, начал тормозить, но поезд все равно сбил коляску с девочкой, которая была внутри. Бабушка схватила травмированного ребенка и скрылась с места происшествия, оставив там коляску и личные вещи.

Полиция обследовала прилегающую территорию и нашла женщину с маленьким ребенком в одном из домов на улице Летчиков. Лицо ребенка было в крови, и сотрудники патрульной полиции приняли решение срочно госпитализировать девочку в детскую больницу на Космической, не дожидаясь приезда скорой.

По предварительному заключению медиков, у девочки перелом верхней челюсти и выбиты зубы. Ребенка поместили в реанимацию. В больницу также прибыли родители ребенка, которым сообщили о случившемся. Теперь полиция выясняет все подробности и обстоятельства происшествия.

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