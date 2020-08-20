Grand Theft Auto 6 случайно рассекретили на сайте Rockstar [ Редактировать ]
Источник: Reddit
Самая ожидаемая игра в мире геймеров Grand Theft Auto 6, похоже, действительно находится в разработке, хотя этот факт тщательно скрывается. Причем это подтвердила сама студия-разработчик Rockstar Games.
Поводом для слухов стала публикация информации о том, что студия Rockstar Games выкупила домен GTAViceCityOnline.
Сообщество Reddit предположило, что это событие тесно связано с новой частью игровой вселенной - Grand Theft Auto 6. А название намекает на то, что в новой части игроки вернутся в солнечный город Vice City, прообразом которого является город Маями.
Более того, о том, что следующая часть GTA VI будет происходит в Vice City ранее ходило очень много слухов.
Что и говорить, даже само написание подзаголовка вместе с римской цифрой шесть кажется слишком хорошим совпадением — GTA VIce City.
Геймеры также предполагают, что эта игра получит отдельный мультиплеерный режим, для которого и предназначен домен.
Впрочем, иные пользователи посчитали, что таким образом Take-Two просто защищает свою интеллектуальную собственность, чтобы при необходимости не переплачивать более расторопным предпринимателям.
По слухам, анонс Grand Theft Auto VI состоится в 2021 году, так что ближайший праздник для фанатов серии по-прежнему намечен на конец 2020-го — именно тогда Rockstar Games обещала выпустить крупнейшее обновление для GTA Online.
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