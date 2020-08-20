Самая ожидаемая игра в мире геймеров Grand Theft Auto 6, похоже, действительно находится в разработке, хотя этот факт тщательно скрывается. Причем это подтвердила сама студия-разработчик Rockstar Games.

Поводом для слухов стала публикация информации о том, что студия Rockstar Games выкупила домен GTAViceCityOnline.

Сообщество Reddit предположило, что это событие тесно связано с новой частью игровой вселенной - Grand Theft Auto 6. А название намекает на то, что в новой части игроки вернутся в солнечный город Vice City, прообразом которого является город Маями.

Более того, о том, что следующая часть GTA VI будет происходит в Vice City ранее ходило очень много слухов.

Что и говорить, даже само написание подзаголовка вместе с римской цифрой шесть кажется слишком хорошим совпадением — GTA VIce City.

Читайте также Пародия на GTA V стала хитом на Youtube (видео)

Геймеры также предполагают, что эта игра получит отдельный мультиплеерный режим, для которого и предназначен домен.

Впрочем, иные пользователи посчитали, что таким образом Take-Two просто защищает свою интеллектуальную собственность, чтобы при необходимости не переплачивать более расторопным предпринимателям.

По слухам, анонс Grand Theft Auto VI состоится в 2021 году, так что ближайший праздник для фанатов серии по-прежнему намечен на конец 2020-го — именно тогда Rockstar Games обещала выпустить крупнейшее обновление для GTA Online.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone взлетели в цене до $14 тысяч из-за игры Fortnite. В то же время в Minecraft обнаружили редчайшую локацию впервые за 10 лет.