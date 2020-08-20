Fortnite на iPhone теперь оценивают на "вес золота" Источник: Unsplash

Пользователи EBay – крупнейшего в США онлайн-аукциона – заметили, как некоторые продавцы начали выставлять свои iPhone и iPad по баснословным ценам. Стоимость некоторых моделей iPhone 11 доходит до безумных 14 тысяч долларов.

Причиной для подорожания оказалась установленная на борту смартфонов и планшетов игра Fortnite, причем бесплатная. Почему ее наличие так сильно влияет на цену устройств?

Спекулятивная цена на Ebay получилась в результате недавнего скандала компаний Epic Games, которая разработала игру Fortnite, и Apple. Последняя удалила популярную мобильную игру жанра "королевской битвы" из своего магазина App Store за нарушение лицензионного соглашения.

Epic Games поступила хитро и втихую добавила собственный магазин микротранзаций в Fortnite, чтобы не платить 30% от дохода Apple. А это нарушает правила размещения приложений и игр в App Store - все покупки, даже внутриигровые, должны проходить строго через Apple.

В результате популярный проект был удален из магазина Apple, а игроки остались без любимой игры.

Спекулянты быстро смекнули, что спрос на смартфоны с установленной Fortnite резко вырос, что позволило задрать ценники на такие устройства.

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Дело в том, что несмотря на то, игра отсутствует в App Store, она все еще работает у тех, кто ее установил себе – сервера все еще активны, главное не удалять игру, иначе доступ к ней будет потерян.

На днях Apple сообщила, что готова примириться с Epic Games и вернуть Fortnite в App Store, если разработчики "королевской битвы" будут следовать правилам онлайн-магазина.

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