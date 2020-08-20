В Кремле пожелали скорейшего выздоровления российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме в больнице Омска. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если подтвердится, что это было отравление, будет расследование. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас необходимо дождаться окончательным анализов.

"После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал Песков.

В тоже время Песков заявил, что знает о состоянии Навального из СМИ.

"СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - приводит слова Пескова "Риа Новости".

Напомним, в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, его экстренно госпитализировали.

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