Белорусский Следственный комитет проверит информацию об изнасилованиях задержанных участниц протестов в Беларуси в местах временного содержания. На сегодня пострадавшие от действий силовиков не обращались в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении Следкома в Telegram.

Сообщается, что на различных сайтах появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия. Данную информацию на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи.

Следком подчеркивает, что заявлений от жертв возможных изнасилований в следственных подразделениях нет.

"Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится. В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Отметим, в ходе протестов в Беларуси были задержаны около 7 000 человек. Задержания сопровождались жестоким обращением со стороны силовиков. На сегодня почти всех задержанных отпустили.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Лукашенко потребовал от силовиков прекратить беспорядки. Он отверг идею повторных выборов, но согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.