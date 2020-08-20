Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пожаловался на угрозы в свой адрес и его семьи. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами.

Министр подчеркнул, что угрозы лишь "сцементируют тех, кто действительно хотел бы добра Родине". И призвал коллег дипломатов "не следовать слепо за массами".

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Лукашенко потребовал от силовиков прекратить беспорядки. Он отверг идею повторных выборов, но согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.