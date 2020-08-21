Кім Чен Ин віддав частину повноважень сестрі [ Редактировать ]
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав частину повноважень своїй сестрі - Кім Йо Чжон. Про це повідомили тамтешні ЗМІ з посиланням на заяву розвідслужби.
Так глава держави хоче полегшити стрес від роботи, він поступово передаватиме справи, але залишає за собою абсолютну владу.
Кім Йо Чжон раніше називали ймовірною наступницею брата. Вона з'являлася поруч із ним на всіх офіційних зустрічах - зокрема із очільником Південної Кореї та президентом США Дональдом Трампом.
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