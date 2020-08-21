Банду торгівців людьми викрила Нацполіція. Злочинці полювали на нелегалів, які прагнули транзитом через Україну потрапити до Європи.

Іноземців деякий час переховували, забезпечували харчами й документами, а потім переправляли через західний кордон. Кожен з мігрантів, переважно вихідців з Близького Сходу, мав заплатити за таку послугу 16 тисяч євро.

Банда діяла в Києві, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Оперативники провели два десятки обшуків, вилучили мобільні термінали, комп'ютери та банківські картки. Двом організаторам угруповання повідомлено про підозру. Їм "світить" від 7 до 9 років заґратування.

Ігор Малахов, заступник начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми: