Торгівці людьми полювали на нелегалів в Україні [ Редактировать ]
Банду торгівців людьми викрила Нацполіція. Злочинці полювали на нелегалів, які прагнули транзитом через Україну потрапити до Європи.
Іноземців деякий час переховували, забезпечували харчами й документами, а потім переправляли через західний кордон. Кожен з мігрантів, переважно вихідців з Близького Сходу, мав заплатити за таку послугу 16 тисяч євро.
Банда діяла в Києві, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Оперативники провели два десятки обшуків, вилучили мобільні термінали, комп'ютери та банківські картки. Двом організаторам угруповання повідомлено про підозру. Їм "світить" від 7 до 9 років заґратування.
Ігор Малахов, заступник начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми:
Іноземці прибували в Україну або в законному шляху, або незаконно, поза пунктами пропуску. Перебуваючи в Україні, незаконно потрапляли в місто Київ, де на орендованих квартирах перебували деякий час, після чого встановленими нами учасниками групи доставлялися до Закарпатської області, де інші учасники групи переправляли нелегальних мігрантів в країни ЄС.
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