Мужчина потушил пожар пивом [ Редактировать ]
Житель Калифорнии Чэд Литтл спас свой дом и магазин от пожара, потушив огонь пивом, когда у него закончилась вода. Об этом сообщает WFTV.
Когда лесной пожар подобрался к собственности американца, он сразу попытался включить водяные насосы, чтобы погасить пламя, однако они не работали, поскольку не было электричества.
Огонь уже полностью уничтожил автомобили мужчины, и он понял, что надо попытаться спасти хотя бы дом и магазин.
"У меня была одна бочка с небольшим количеством воды, и я попытался использовать ее, но это не сработало", – рассказал Литтл местному телевидению.
Тогда он решил пустить в ход немалый запас банок с пивом. Мужчина гвоздем начал вскрывать банки и выливал пенный напиток на огонь. В результате ему удалось справиться с пожаром и спасти магазин и дом еще до прибытия пожарных.
Here's a look at the shop Little saved with the help of an ice cold 30 rack. pic.twitter.com/EHjrp7T0f6— Emily Maher (@EmilyMaherTV) August 21, 2020
Ранее сообщалось, что США "пожирают" масштабные лесные пожары.
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