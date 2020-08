Житель Калифорнии Чэд Литтл спас свой дом и магазин от пожара, потушив огонь пивом, когда у него закончилась вода. Об этом сообщает WFTV.

Когда лесной пожар подобрался к собственности американца, он сразу попытался включить водяные насосы, чтобы погасить пламя, однако они не работали, поскольку не было электричества.

Огонь уже полностью уничтожил автомобили мужчины, и он понял, что надо попытаться спасти хотя бы дом и магазин.

"У меня была одна бочка с небольшим количеством воды, и я попытался использовать ее, но это не сработало", – рассказал Литтл местному телевидению.

Тогда он решил пустить в ход немалый запас банок с пивом. Мужчина гвоздем начал вскрывать банки и выливал пенный напиток на огонь. В результате ему удалось справиться с пожаром и спасти магазин и дом еще до прибытия пожарных.

