В американском штате Калифорния бушуют разрушительные лесные пожары.

Об этом сообщает CNN.

Так, сейчас в Калифорнии наблюдаются лесные пожары, которых уже много лет не видели. Тем временем в округах Сан Матео и Санта Круз уже эвакуированы более 28 тысяч человек.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия три человека погибли в округе Напа, а одна - в округе Солано.

Scary and terrifying fire in Napa County, California.

Praying for all my relatives and friends 🙏#CaliforniaFire #NapaCountry #wildfires #fire #CaliforniaHeatWave #California #USA #CaliforniaFires pic.twitter.com/LX1ZXYVSCw