США "пожирают" масштабные лесные пожары (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Калифорния бушуют разрушительные лесные пожары.
Об этом сообщает CNN.
Так, сейчас в Калифорнии наблюдаются лесные пожары, которых уже много лет не видели. Тем временем в округах Сан Матео и Санта Круз уже эвакуированы более 28 тысяч человек.
Отмечается, что в результате стихийного бедствия три человека погибли в округе Напа, а одна - в округе Солано.
Scary and terrifying fire in Napa County, California.— Camil Tahan (@Cam1lTahan) August 19, 2020
Praying for all my relatives and friends 🙏#CaliforniaFire #NapaCountry #wildfires #fire #CaliforniaHeatWave #California #USA #CaliforniaFires pic.twitter.com/LX1ZXYVSCw
Ранее мы писали, что в Калифорнии лесной пожар охватил около 4,8 га. Местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек.
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