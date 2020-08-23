Топ-подія року – щорічний міжнародний турнір з гольфу "Diplomatic Golf for Good", відбувся 22 серпня 2020 року на території гольф-клубу "Козин". Турнір проводився за підтримки Всеукраїнської Федерації гольфу та Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Гольф — це демократичний вид спорту, який закладає традиції і розвиває культуру країни. Головна мета заходу – зміцнення та просування позитивного іміджу України в світі, популяризація та розвиток дитячого гольфу та створення майданчику для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі та спортивному партнерству серед народів світу.

Виконавчий директор турніру Марина Шевченко: "Diplomatic Golf for Good» - це дещо більше, ніж змагання за перемогу та кращий результат. Це свято, що виходить за межі поля для гольфу та об'єднує різні культури, сприяє спілкуванню однодумців і спільного проведення вільного часу для дорослих і дітей. В цьому році ми обрали не випадково сьогоднішній день, щоб мати нагоду привітати один одного з головними святами держави, Днем Державного Прапору та Днем Незалежності."

Гра на 18 лунках для 80 учасників, в тому числі дитячі флайти. Серед гравців заходу світові спортсмени: Олександр Усик, Володимир Кличко, Андрій Шевченко, міжнародний дипломатичний корпус, юні гольфісти української збірної з гольфу, представники міжнародного та українського бізнесу, а саме Геннадій Буткевич, Ігор Ніконов, Володимир Цой.

Відомий українську боксер Олександр Усик: "Я перший раз граю в полі до цього тільки тревнувався. У мене була чудова команда: Геннадій Буткевич, Володимир Кличко, Андрій Шевченко.

Мені, до речі, дуже сильно сподобався турнір та організація. Гольф — це корисний вид спорту, але найкраще в ньому це постійний гумор та приємне вільне спілкування з цікавими людьми."

Турнір відбувся за підтримки генерального спонсору Winner Group Ukraine в особі Івана Гинянського.

Серед гостей на заході були присутні Надзвичайні та Повноважні Посли з сімнадцяти країн: Італії, Австрії, ОАЕ, Китаю, Кореї, Бельгії, Латвії, Турції, Єгипту, Іраку, Узбекистану, Молдови, Таджикистану, Азербайджану, Казахстану, Кувейту, Палестини, представники влади і бізнес-еліти, діячі культури, переможці професійних змагань з гольфу, зокрема чемпіонка України з гольфу серед юніорів Ульяна Новожилова.

Надзвичайний і Повноважний Посол Узбекистану в Україні Алишер Курманов зазначив: "Такі заходи як гольф-турнір дуже важливі по різних причинах. Приємно бачити і дітей, і відомих людей, які займаються спортом, грають у гольф. Переконаний що такого роду заходи будуть служити багатьом корисним цілям і в тому числі міжнаціональному та міжнародному спілкуванню."

Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Кувейт в Україні Рашид Хаммад Аль-Адвані: "Перш за все хотілось би привітати українців зі святом незалежності та побажати миру та стабільності цій прекрасній країні. Дуже приємно спостерігати за грою в гольф та зустрічати тут багатьох представників дипломатичного корпусу. Сьогодні я був дуже здивований організацією цього гольф- турніру та дуже вдячний за запрошення."

Почесний гість турніру Президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зазначив: "Гольф — це дуже цікавий вид спорту, приємно що його засновником є 14- річна юна чемпіонка україни з гольфу Уляна Новожилова. Я був щасливий вручити кубок переможцям, це було дуже хвилююче для мене."