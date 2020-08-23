В Киеве под посольством Беларуси прошла акция солидарности (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, 23 августа, от Посольства Республики Беларусь в Украине до Майдана Незалежности активисты образовали живую цепь солидарности с белорусским народом. Об этом сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что акция проходит под лозунгом "Путь к свободе", а длина живой цепи составляет около двух километров.
Все участники акции, среди которых много молодежи, держались за руки. Люди были празднично одеты, многие в вышиванках, окутаны в бело-красно-белые и сине-желтые флаги.
Некоторые из них нарисовали белорусскую символику и на лице.
Киевляне и гости города приветствуют участников цепи солидарности - водители автомобилей сигналят им, а пешеходы машут руками и указывают на сердце.
По данным СМИ в целом акция солидарности с народом Беларуси продлилась около часа.
Напомним, 23 августа в Минске прошел "Марш новой Беларуси", в котором приняли участие около 200 тысяч человек. После чего колонны активистов пошли к резиденции Лукашенко.
Ранее мы сообщали, что в МИД Беларуси жестко ответили на советы Зеленского.
Читайте также, в Минске женщины вышли на акцию против насилия со стороны силовиков.
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