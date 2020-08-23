В Киеве, 23 августа, от Посольства Республики Беларусь в Украине до Майдана Незалежности активисты образовали живую цепь солидарности с белорусским народом. Об этом сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что акция проходит под лозунгом "Путь к свободе", а длина живой цепи составляет около двух километров.

Все участники акции, среди которых много молодежи, держались за руки. Люди были празднично одеты, многие в вышиванках, окутаны в бело-красно-белые и сине-желтые флаги.

Некоторые из них нарисовали белорусскую символику и на лице.

Киевляне и гости города приветствуют участников цепи солидарности - водители автомобилей сигналят им, а пешеходы машут руками и указывают на сердце.

По данным СМИ в целом акция солидарности с народом Беларуси продлилась около часа.

Напомним, 23 августа в Минске прошел "Марш новой Беларуси", в котором приняли участие около 200 тысяч человек. После чего колонны активистов пошли к резиденции Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что в МИД Беларуси жестко ответили на советы Зеленского.

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