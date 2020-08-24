В Закарпатской таможне новый руководитель. Им стал Иван Бережнюк, ранее работавший руководителем Хмельницкой таможни. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

Бкережнюк заменит на этом посту Александра Богаша, который с 15 мая три месяца исполнял обязанности начальника Закарпатской таможни.

Бережнюк предназначен со вторника, 25 августа. Журналист опубликовал приказ о его назначении.

Он заменит на этом посту Александра Богаша, который с 15 мая три месяца исполнял обязанности начальника Закарпатской таможни.

Ранее сообщалось, что Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы, а в Нацсовете реформ раскрыли детали изменений на таможне.