В Измаиле развернули стометровый флаг Украины (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 августа, в Измаиле, что на юге Одесской области, в честь 29-й годовщины Независимости Украины развернули стометровый государственный флаг. Об этом сообщает The Izmail Times.
Огромное желто-голубое полотнище пронесли по улицам города - от памятника Тарасу Шевченко на центральном проспекте Суворова до Площади Победы. Здесь минутой молчания почтили героев, боровшихся за независимость государства.
В акции приняли участие волонтеры и активисты ветеранских, общественных и религиозных организаций, а также ветераны войны на Донбассе.
Шествие сопровождалось лозунгами: "Україна понад усе!" и "Ізмаїл - це Україна". По ходу движения к участникам мероприятия присоединились горожане, многие - в вышиванках.
Огромный флаг олицетворяет единение всего многонационального Придунавья. Помимо украинцев здесь проживают болгары, гагаузы, молдаване, евреи, румыны, цыгане, белорусы, туркмены... Всего - несколько десятков различных этносов.
Ранее сообщалось, что в Киеве ветераны АТО почетным маршем почтили память павших в Донбассе защитников Украины.
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