В понедельник, 24 августа, в Измаиле, что на юге Одесской области, в честь 29-й годовщины Независимости Украины развернули стометровый государственный флаг. Об этом сообщает The Izmail Times.

Огромное желто-голубое полотнище пронесли по улицам города - от памятника Тарасу Шевченко на центральном проспекте Суворова до Площади Победы. Здесь минутой молчания почтили героев, боровшихся за независимость государства.

В акции приняли участие волонтеры и активисты ветеранских, общественных и религиозных организаций, а также ветераны войны на Донбассе.

Шествие сопровождалось лозунгами: "Україна понад усе!" и "Ізмаїл - це Україна". По ходу движения к участникам мероприятия присоединились горожане, многие - в вышиванках.

Огромный флаг олицетворяет единение всего многонационального Придунавья. Помимо украинцев здесь проживают болгары, гагаузы, молдаване, евреи, румыны, цыгане, белорусы, туркмены... Всего - несколько десятков различных этносов.

Ранее сообщалось, что в Киеве ветераны АТО почетным маршем почтили память павших в Донбассе защитников Украины.