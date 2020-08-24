Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен во время концерта "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости, который состоялся в Киеве 24 августа. Об этом сообщает "Громадське".

Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов заявил, что к группе с вопросом об использовании их песни на концерте никто не обращался. И припомнил аналогичный случай из прошлого.

Когда-то Квартал, несмотря на наш категорический отказ, поставили "Рок-н-рол" в свое тв-шоу. Прикрывшись законом о пародиях. Обращения к Ткаченко (он тогда руководил Плюсами), обращения к юристам квартала, дискус в ФБ - ничего не дали. Люди просто решили и сделали. Правда, мы смогли помешать им использовать песню в трейлере к фильму "Слуга Народа". И такая история есть не только у нас.

Не давали организаторам концерта никаких разрешений и в группе "Океан Эльзы". Об этом заявила коллектива Виктория Хоменко.

Независимость - это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались.

Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский возмущен не только использованием своего музыкального произведения, но и тем, что стал кавалером государственной награды.

Я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Все свои важные награды я уже получил, а это - какое-то издевательство. Еще песню взяли в какое-то попурри, меня не спросив. Есть какая-то процедура официального отказа?

Напомним, во время концерта "Песенная история современной Украины" песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, где нас нет" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.

Претензии музыкантов прокомментировал в Facebook юрист, адвокат в сфере защиты интеллектуального права Клим Братковский.

Океану пора учить авторское право. Попурри - музыкальное или иное произведение, которое является творческим подбором и расположением отрывков других правомерно обнародованных произведений или имитирующим творческий стиль других авторов или исполнителей или иных исторических эпох.

Ранее сообщалось, что Сергей Михалков из "Ляписа" стал заслуженным артистом Украины.