На Буковині синьо-жовтими кульками прикрасили дитячий будинок, що при Свято-Вознесенському Бабченському монастирі. Дітлахи співали пісень про Україну та молилися за мир і процвітання нашої держави. А потім кульки випустили в небо. На святкуванні були й наші журналісти.

Жовто-сині кульки, квіти та дзвінкий дитячий сміх. У дитбудинку при Свято-Вознесенському Бабченському монастирі готуються до Дня Незалежности.

В мене сьогодні дуже хороший день, емоції просто хороші. Бо сьогодні дуже велике свято - день Незалежності України.

Святковий настрій не лише у дітлахів. Тут, у Банченах, поважають і бережуть українські традиції. Завжди моляться за мир і розквіт нашої держави.

Монахиня Марія:

Цінуємо, шануємо нашу державу. Виховуємо дітей - цінувати і шанувати. Бо іншої держави у нас не буде. Це є наша Україна, ми її дуже любимо.

Любов до рідної землі дітям, а їх тут більше як 4 сотні прищеплюють змалку. Діти - різні. Є з неблагополучних сімей; ті, кого залишили батьки; діти з інвалідністю. У восьмирічного Вані немає рук. Та це не заважає йому вправно писати чи грати на музичних інструментах.

Іван, вихованець дитячого будинку:

Мені подобається займатися музикою, математикою, румини.

Сьогодні для вихованців дитячого будинку свято подвійне - до малечі приїхали гості.

Детки, здравствуйте! Привет, ребята. Здрасте всем.

Юрія Бойка тут знають добре. У дитбудинку політик буває часто, підтримує заклад із перших днів його заснування. І зараз приїхав не з порожніми руками. Окрім іграшок, одягу і взуття, привіз і шкільне приладдя. Навчальний рік не за горами.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні день народження нашої держави. І, як завжди в день народження, хочу побажати нашій державі бути мирною, стабільною, розвинутою. А запорукою цьому є діти. Тому що діти, які оточують нас, і є наше майбутнє. Я всіх цих дітей і всіх наших дітей поздоровляю із сьогоднішнім святом і бажаю, щоб вони відчували, що держава - це вони. А держава знала, що про них треба піклуватися.

Михайло Жар, настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря:

Для нас двойной праздник, потому что Юрий Анатольевич сегодня с нами. Не когда он приезжает - праздник, а всегда. Каждый день. Потому что он пиклуется про наших детей - это действительно любовь до нашей державы, до Украины.

Окрім дитячого будинку Юрій Бойко також проінспектував будівництво лікарні. Зовсім скоро поблизу храму зведуть медичний корпус на сім поверхів. Тут будуть операційні кабінети, реанімація та палати стаціонарного догляду. Одночасно зможуть лікувати до сотні пацієнтів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Инициатива владыки построить здесь больницу, которая бы полноценно обеспечивала всем, - это абсолютно правильно и мы это будем поддерживать. Это нужно делать. Потому что сейчас 400 детей, больше четырехсот детей, и, не дай Бог, кто-то заболел. Видели, как было тяжело, когда проходила та эпидемия. Будем заниматься, конечно, поможем. И дай Бог, чтобы мы быстрее с этим справились.

Також Юрій Бойко відвідав Свято-Вознесенський Бабченський монастир. Помолився за мир і добробут в Україні. А вихованці дитячого будинку випустили в небо жовто-блакитні кульки.