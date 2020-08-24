Напад на журналістів та депутатів "Опозиційної платформи - За життя"

В Одесі скоїли напад на журналістів та депутатів під час прямого ефіру. Трансляція відбувалася на телеканалі "ЗІК".

Із медійниками спілкувалися народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова та голова депутатської групи політсили в Одеській міськраді Богдан Гіганов. У цей час до них підбігли агресивно налаштовані молодики, почали лаятися, штовхатися - перекинули обладнання телеканалу. Нагадаю, опозиційні політики вимагають від місцевої влади негайно прибрати танкер "Делфі", який сів на мілину біля одеських пляжів.

Тетяна Плачкова, народний депутат України, фракція "Опозиційна платформа "За життя":