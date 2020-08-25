ЄС вимагає від Кремля прозорого розслідування отруєння Олексія Навального [ Редактировать ]
Європейський Союз вимагає від Кремля прозорого розслідування отруєння російського політика Олексія Навального. У ЄС імовірний замах засуджують і заявляють - винуватці мусять відповісти за скоєне. Напередодні в берлінській клініці "Шаріте" таки виявили отруту в організмі Навального втім яка саме це речовина - досі не встановлено.
Пацієнта, який перебуває в стані штучної коми, лікують протиотрутою - це атропін. Загрози життю політика наразі немає. Але інтоксикація може мати тривалі наслідки для його нервової системи. Російські лікарі стверджують, що Навального ніхто не труїв. Натомість Яка Бізіль, який організував транспортування Навального до Берліна, зазначив - нині родина політика піклується лише про його одужання.
Яка Бізіль, волонтер:
Його рідні зараз зосередяться винятково на лікуванні. Нині навколо цього інциденту багато спекуляцій. Але можу сказати напевно: добре, що пацієнта дозволили вивезти з Росії сюди. Все інше - вже потім.
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