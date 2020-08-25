Вибух у гуртожитку на Чернігівщині розслідують за статтею "вбивство" [ Редактировать ]
Вибух у гуртожитку військового центру "Десна" на Чернігівщині - розслідують за статтею "вбивство". Ввечері там розірвалася, попередньо, граната РГД-5, - повідомляють в поліції. Один військовослужбовець загинув, ще двоє - поранені. Також постраждала дівчина, яка перебувала в приміщенні. У навчальному центрі зазначили, що боєприпас здетонував через недбалість армійців. Правоохоронці зібрали речові докази і направили їх на експертизу. Зараз допитують свідків і встановлюють усі обставини події.
по теме
Вибух у Бейруті: у місті не припиняються мітинги
171 загиблий від вибухів у бейрутському порту. Це останні дані від ліванського МОЗу. 30 людей досі шукають. Понад тиждень тому там злетіли в повітря майже 3 тисячі тонн селітри
В центре Киева нашли взрывчатку
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет
Украина отправит Ливану гуманитарную помощь
Власти страны оценили ущерб в 3-5 млрд долларов
Вибух у Бейруті: встановлена причина трагедії
До ста зросла кількість загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті. Понад 4 тисячі поранені. Вибухова хвиля була настільки потужною, що чимало навколишніх будівель зруйнувало вщент