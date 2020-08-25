Вибух у гуртожитку військового центру "Десна" на Чернігівщині - розслідують за статтею "вбивство". Ввечері там розірвалася, попередньо, граната РГД-5, - повідомляють в поліції. Один військовослужбовець загинув, ще двоє - поранені. Також постраждала дівчина, яка перебувала в приміщенні. У навчальному центрі зазначили, що боєприпас здетонував через недбалість армійців. Правоохоронці зібрали речові докази і направили їх на експертизу. Зараз допитують свідків і встановлюють усі обставини події.