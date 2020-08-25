Во вторник вечером, 25 августа, произошло двойное убийство в поселке Котовского в Одессе. Предположительно, мужчина оборонялся от нападавших. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на сообщение полиции.

Как отмечается, нападение произошло возле дома ребенка №3 "Солнышко" (Добровольского, 149/5), где неизвестный зарезал двоих мужчин - предположительно лиц без определенного места жительства.

Силовики предполагают, что имела место неудачная попытка нападения - судя по всему, пострадавшие пытались напасть на человека, у которого оказался при себе нож. Все обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

"Сейчас оперативники разыскивают убийцу. На вид ему 40-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, одет в темные шорты до колен, темно-синюю футболку, темную кепку. На лице щетина. При себе имел рюкзак черного цвета, сумку оранжевого и белого цвета. После совершения преступления скрылся в межквартальных проездах", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.