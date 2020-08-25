Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив сьогодні правоохоронців. Згідно з указом президента - ордени "За мужність",

Данила Галицького та відомчі медалі отримали спецпризначенці полку "Азов", пожежники та поліцейські. Зокрема, посмертно вручили орден "За мужність" офіцерові "Азова" Дмитру Волонтерцю, якому вдалося знищити ворожу радіолокаційну станцію на Донбасі. Нагороду одержала його дружина.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Кожен з вас кожен день працює на те, щоб виборювати цю незалежність і цю свободу, кожен з вас кожен день робить те, що повинен робити, і це - вкрай важливо для держави і кожного з нас, українців, яких 42 мільйони. Я хочу кожному із вас сказати дякую.