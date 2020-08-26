Исследователи доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса.

об этом пишет Frontiers in Microbiology.

Так, ученые провели эксперимент, в ходе которого в течение трех лет подвергали радиоустойчивые бактерии Deinococcus воздействию микрогравитации, ультрафиолетового излучения, экстремальных температур и вакуума.

Отмечается, что эксперимент, проведенный на МКС показал, что бактерии могут выживать не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов, перемещающихся от планеты к планете.

Ранее мы писали, что NASA построит пилотируемый модуль для жизни на Луне. Сумма контракта включает создание дизайна жилого и логистического блока станции.