Невероятное открытие: ученые сделали заявление о жизни на Земле [ Редактировать ]
Исследователи доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса.
об этом пишет Frontiers in Microbiology.
Так, ученые провели эксперимент, в ходе которого в течение трех лет подвергали радиоустойчивые бактерии Deinococcus воздействию микрогравитации, ультрафиолетового излучения, экстремальных температур и вакуума.
Отмечается, что эксперимент, проведенный на МКС показал, что бактерии могут выживать не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов, перемещающихся от планеты к планете.
Ранее мы писали, что NASA построит пилотируемый модуль для жизни на Луне. Сумма контракта включает создание дизайна жилого и логистического блока станции.
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