Троллейбусное управление города Черновцы остановило все пассажирские перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их словам, сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который сегодня осуществлял перевозку пассажиров.

Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его "отмазать". Однако водителю пришлось высадить пассажиров.

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