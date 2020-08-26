В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение из-за асфальтирования дороги. Ограничения будут действовать до 27 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что основные работы в обоих направлениях будут выполнять в ночное время, чтобы меньше влиять на трафик.

"На Броварском проспекте частично ограничат движение для асфальтирования дороги. Движение на пересечении с Кольцевой дорогой и въездом в город Бровары ограничат с 20:00 26 августа до 8:00 27 августа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине введут ограничения на въезд хасидов.