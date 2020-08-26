Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года. Точной даты проведения форума организаторы пока не называют.

Об этом говорится в заявлении ВЭФ.

Читайте также Саміт Східного партнерства перенесли через пандемію коронавірусу

"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

Он отметил, что решение о переносе Форума не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести Форум в безопасной обстановке.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры 2020 перенесли.