Всемирный экономический форум в Давосе перенесли [ Редактировать ]
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года. Точной даты проведения форума организаторы пока не называют.
Об этом говорится в заявлении ВЭФ.
"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
Он отметил, что решение о переносе Форума не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести Форум в безопасной обстановке.
Ранее сообщалось, что Олимпийские игры 2020 перенесли.
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