Американская киноакадемия в связи с пандемией коронавируса перенесла 93-ю церемонию вручения премий "Оскар" на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

Вручение наград должно было состояться 28 февраля. Отмечается, что перенос церемонии может предоставить кинематографистам больше времени для завершения своих работ.

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"Срок рассмотрения заявки на получение премии "Оскар" был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Сроки подачи заявок для участия в конкурсе были продлены до 15 января 2021 года, а для специальных категорий фильмов - до 1 декабря 2020 года.

Номинантов премии планируют объявить 15 марта 2020 года.

Кроме того, было решено перенести открытие для публики музея киноакадемии, которое было запланировано на 14 декабря 2020 года. Теперь оно состоится 30 апреля 2021 года.

Примечательно, что за всю историю церемонию вручения "Оскара" переносили трижды: в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году - за убийство Мартина Лютера Кинга и в 1981 году - за покушение на президента Рейгана.

Ранее сообщалось, что организаторы "Оскара" кардинально изменили правила отбора фильмов.

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