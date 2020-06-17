Саміт Східного партнерства перенесли через пандемію коронавірусу [ Редактировать ]
Ситуацію на Донбасі та реалізацію "Мінських угод" - лідери Євросоюзу обговорять на відеоконференції 19 червня. Про це йдеться у листі президента Європейської Ради Шарля Мішеля.
А вже завтра, також у режимі відеозв'язку, очільники країн ЄС поспілкуються з лідерами держав-учасниць програми Східного партнерства. Натомість, повноцінний Саміт через епідемію коронавірусу відклали на початок наступного року. Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький.
До країн східного партнерства, нагадаю, входять Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія та Білорусь.
Микола Точицький, голова представництва України в ЄС:
Це не є Саміт, це телеконференція. Це те, на чому зійшлися всі 6 партнерів і держави члени-ЄС. Ми не можемо мати Саміт не маючи підсумкового документу. А підготувати підсумковий документ віртуально - це не реально. Одна з умов України була саме в тому, що ми маємо провести повноцінний Саміт, з повноцінним підсумковим документом.
по теме
Лідери ЄС наполягають на підготовці до майбутніх вірусних загроз
Європейські лідери пропонують створити постійний запас захисних засобів та ліків, механізм виробництва товарів першої необхідності, а також розвивати науку для розробки вакцин
В Івано-Франківській області посилили карантин
За рішенням Регіональної комісії, в Івано-Франківській області зачинили спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури
В Україні зафіксували новий анти-рекорд захворювань на COVID-19
У МОЗ вчергове закликали українців серйозніше ставитись до ризиків, що несе китайська інфекція
В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження
Через велику кількість інфікованих закривають спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури
Олену Зеленську з пневмонією госпіталізували до лікарні
Олену Зеленську госпіталізували. Перша леді у лікарні з двостороннім запаленням легень. Які результати тестів?