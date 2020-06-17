Ситуацію на Донбасі та реалізацію "Мінських угод" - лідери Євросоюзу обговорять на відеоконференції 19 червня. Про це йдеться у листі президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

А вже завтра, також у режимі відеозв'язку, очільники країн ЄС поспілкуються з лідерами держав-учасниць програми Східного партнерства. Натомість, повноцінний Саміт через епідемію коронавірусу відклали на початок наступного року. Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький.

До країн східного партнерства, нагадаю, входять Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія та Білорусь.

Микола Точицький, голова представництва України в ЄС: