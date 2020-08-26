В храме богини нашли глиняную табличку с первым "автографом" в истории. Речь идет об одной из 77 пиктографических табличек, найденных в храме богини Инанны в Уруке, сообщает The History Blog.

Урук - древнейший город-государство шумеров и вавилонян, расположенный на территории современного южного Ирака.

"Текст" таблички представляет собой описание процесса пивоварения - от сбора ячменя до заключительного этапа, который символизирует изображение кирпичного здания с дымоходом (пивоварни). Точки и линии - это цифры, свидетельствующие о масштабе бизнеса: за 37 месяцев в храм должны быть доставлены 29 086 мер ячменя.

Товар принимал некто Кушим, имя которого начертано в верхнем левом углу таблички над сосудом с ячменным снопом.

Ученые дискутировали по поводу происхождения слова "Кушим", полагая, что оно может быть как титулом, так и именем собственным. При этом оно встречается на 17 других табличках, в некоторых случаях рядом с титулом "Шанга", что означает "администратор храма".

Таким образом, Кушим - не только одно из первых зафиксированных личных имен в мире, но, возможно, и подпись "администратора" храма Инанны.

Табличка размером 7,6*7,6 см. была частью легендарной коллекции Мартина Шойена - крупнейшего в мире частного собрания манускриптов. Уникальный лот, выставленный на аукцион Bloomsbury Auctions в честь 80-летия Шойена, приобрел анонимный коллекционер из США.

Остальные 77 пиктографических табличек из Урука, написанные той же рукой, хранятся сегодня в коллекциях Свободного университета Берлина, Британском музее, музее Метрополитен и Лувре.

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