Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 августа, назначил нового главу "Укртрансбезопасности". Им стал Егор Прокопчук.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
По его словам, Прокопчука назначили главой Госслужбы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") путем заключения контракта на время карантина. Ранее он был гендиректором предприятия "Кривбасспромводоснабжение" (Кривой Рог).
Кроме того, первым заместителем главы Госагентства по вопросам кино назначили Юлию Шевчук; заместителем главы Нацагентства по вопросам государственной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Алексея Михайлова.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил главу "Укрзализныци".
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