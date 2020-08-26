Кабмин назначил главу "Укрзализныци" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил Владимира Жмака на должность председателя правления АО "Укрзализныця".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 августа.
Владимир Жмак до этого был назначен членом наблюдательного совета ГП "Международный аэропорт "Борисполь" в мае 2019 года.
С 2015 по 2016 год он занимал должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. Также Жмак работал советником президента Украинской телекоммуникационной компании "Киевстар".
Напомним, предыдущего главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова Кабмин уволил 29 января этого года.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" приняла решение по "красным зонам".
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