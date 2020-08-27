В Минске правоохранители задержали 20 журналистов (видео) [ Редактировать ]
В Минске на площади Свободы сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 журналистов. Среди задержанных - сотрудники Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" и TUT.by.
Об этом сообщает TUT.by.
Отмечается, что задержанных журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".
"Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности", - заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В то же время, издание опубликовало фото из Октябрьского РУВД, где находятся задержанные журналисты.
Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь.
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