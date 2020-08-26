Протесты в Беларуси: на акции в Минске начались задержания (фото, видео) [ Редактировать ]
Вечером в среду, 26 августа, в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости. Площадь оцеплена силовиками.
Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.
Отмечается, что на площадь Независимости, где сегодня протестуют белорусы, пришел ОМОН. Часть протестующих оказалась окружена в Красном костеле.
По данным очевидцев, силовики окружили около 20 человек и никуда их не выпускают. Возможно, они ожидают прибытия автозака.
Как стало известно немного позже, попавших в окружение милиции девушек отпустили, а парней погрузили в автозак. Люди более сорока минут были закрыты в Красном костеле. Сейчас они выходят.
ОМОН уехал, только несколько человек патрулирует площадь Независимости. На площадь подтянулись люди с плакатами.
Движение на площади Независимости перекрыто, не пропускают даже общественный транспорт.
По данным белорусских СМИ, во время разгона демонстрации на площади Независимости силовики задержали как минимум 5 протестующих.
Правозащитники организации "Вясна" обнародовали список задержанных в Минске 26 августа:
- Антон Уласенко;
- Антон Шибанов;
- Александр Байбак;
- Алексей Супранюк;
- Антон Шевликов;
- Андрей Емельянов.
К слову, белорусы уже 17 день подряд выходят на акции протеста.
Ранее сообщалось, что в Беларуси нашли повешенным пропавшего активиста.
Также мы писали о том, что Лукашенко высказался о ситуации в Беларуси.
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