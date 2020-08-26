Вечером в среду, 26 августа, в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости. Площадь оцеплена силовиками.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Читайте также Лукашенко приказал увольнять учителей: названа причина

Отмечается, что на площадь Независимости, где сегодня протестуют белорусы, пришел ОМОН. Часть протестующих оказалась окружена в Красном костеле.

По данным очевидцев, силовики окружили около 20 человек и никуда их не выпускают. Возможно, они ожидают прибытия автозака.

Как стало известно немного позже, попавших в окружение милиции девушек отпустили, а парней погрузили в автозак. Люди более сорока минут были закрыты в Красном костеле. Сейчас они выходят.

ОМОН уехал, только несколько человек патрулирует площадь Независимости. На площадь подтянулись люди с плакатами.

Движение на площади Независимости перекрыто, не пропускают даже общественный транспорт.

По данным белорусских СМИ, во время разгона демонстрации на площади Независимости силовики задержали как минимум 5 протестующих.

Правозащитники организации "Вясна" обнародовали список задержанных в Минске 26 августа:

Антон Уласенко;

Антон Шибанов;

Александр Байбак;

Алексей Супранюк;

Антон Шевликов;

Андрей Емельянов.

К слову, белорусы уже 17 день подряд выходят на акции протеста.

Ранее сообщалось, что в Беларуси нашли повешенным пропавшего активиста.

Также мы писали о том, что Лукашенко высказался о ситуации в Беларуси.