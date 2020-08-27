Саакашвілі повертається в Грузію: яка доля чекає на Національну раду реформ України? [ Редактировать ]
Несподіване повернення. Михайло Саакашвілі хоче назад до Грузії. Каже, там на нього чекає багато незавершених справ і вибори до парламенту. Щоправда, у Тбілісі йому одразу нагадали про інші справи - кримінальні. І пообіцяли арештувати політика, щойно він прибуде.
Незрозуміла тепер і ситуація з Нацрадою реформ в Україні, де Саакашвілі обіймає одну з керівних посад. Тож, що означає ця гучна заява?
Вибачився перед грузинами та заявив, що повертається. Експрезидент Грузії та український політик Міхеїл Саакашвілі сьогодні опублікував неочікуване відеозвернення. У двохвилинному ролику він заявив, що бачить себе у політичному житті рідної Грузії. Щоправда, відео через певний час зникло з його сторінки.
В іншому дописі Саакашвілі уточнив, що включається у грузинські парламентські вибори, які заплановані на жовтень. Мовляв, за останні роки він переосмислив свої помилки на посаді президента. І тепер Саакашвілі хоче зробити ще більше для Грузії.
А що ж з Україною?
Адже у нас він має високу офіційну посаду. У травні цього року Міхаїл Саакашвілі очолив виконавчий комітет Нацради реформ. Встиг опублікувати для загального обговорення судову реформу. А днями розкритикував призначення президента на Одеській митниці. Щоправда, у самому комітеті кажуть: жодних непорозумінь між Зеленським і Саакашвілі нема. Хоча нинішня заява Саакашвілі - навіть для його заступника Олександра Ольшанського стала несподіванкою.
Олександр Ольшанський, експерт:
Так. Воно для мене неочікувано. Я думаю, що це певна така політична гра. Я не знаю, чи він повернеться, чи він не повернеться, чи він збирається, чи це буде зараз чи через місяць?! Я бачу, те що ви бачили - його заяву у Facebook. Нацрада, а тим більше виконавчий комітет - це орган. Це не є людина. Тобто, ми будемо працювати.
Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році. Проти нього на Батьківщині порушили 4 кримінальні справи. Там з реакцією не забарились. У грузинському Мін'юсті кажуть: вони дуже чекають на Саакашвілі:
Він перебуває в розшуку, і вироки, винесені проти нього декількома інстанціями, набрали чинності. Він їх може потім переглянути (перевірити), коли буде перебувати в грузинській в'язниці.
Тому, коли Саакашвілі призначили в Нацраду реформ, Грузія навіть відкликала свого посла з України для консультацій. А в липнів українському МЗС навіть обурювались занадто необережними висловлюваннями Саакашвілі, за які доводиться відповідати дипломатам.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс у чому: приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, "відгрібає".
У МЗС кажуть, Україна розуміє "чутливу ситуацію" в Грузії напередодні виборів і не втручатиметься у справи дружньої країни. В Офісі Президента поки реакції на публікацію Міхеїла Саакашвілі немає.
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