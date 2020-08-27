Передвиборчий скандал на Одещині. У Центрвиборчкомі побоюються незаконного впливу на результат місцевих виборів у регіоні та навіть звернулися з відповідною заявою до поліції. Йдеться про так званих "політичних туристів". Що це за технологія?

Проблема полягає у змінах до виборчого законодавства. Тепер громадянам надзвичайно легко змінити місце, де вони будуть голосувати. Так, житель Полтавщини може в день голосування поїхати на Львівщину - і там обирати депутатів місцевої громади. Відповідну заявку у реєстр виборців можна подати навіть онлайн та без пояснення причин.

Ольга Литвина, громадська активістка:

Раньше нужно было непосредственно предоставлять доказательную базу - почему именно я желаю голосовать на этой территории. То-бишь, это была либо справка о месте проживания. А теперь совершенно ничего: никаких подтверждений не нужно.

У Центрвиборчкомі вважають, що це поле для фальсифікацій. Масову реєстрацію "політичних туристів" вже фіксують на Одещині: і саме в привабливих курортних районах. Наприклад, у Фонтанській громаді лише у липні-серпні з'явилося майже півтисячі таких мігрантів. ЦВК підкреслює: місцем нібито свого проживання одразу кілька десятків людей вказують один й той же будинок чи навіть квартиру.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

По некоторым адресам в одной квартире сейчас хотят зарегистрироваться до 135 человек в одной квартире! Ну, это же бред сивой кобылы! Мы же все прекрасно понимаем, для чего это делается! Это делается для того, чтобы произвести масштабные фальсификации, чтобы повлиять на результаты голосования в определенных громадах, чтобы привести к власти людей - в приходе которых, заинтересованы определенные группы.

Приміром, у цьому будинку на Фонтанці зареєструвалося майже 80 таких "політ-туристів". Як таке взагалі можливо? Пояснення ми намагалися отримати у відділі Державного реєстру виборців при місцевій райдержадміністрації. Але марно.

Я не буду давати вам коментарі! Тому, що начальник у відпустці! Все! (зачиняє двері)

У відпустці, як виявилось, і голова райадміністрації. Його заступник про дивну міграцію знає, але не дає оцінок.

Леонід Гребенюк, заступник голови Лиманської РДА:

Є органі компетентні, які вже займаються цим! Якщо вони це доведуть - що люди, які реєструвалися - вони не мали на то права або здійснювали це неправомірно. Ці люди понесуть відповідне покарання.

Ці факти розслідує поліція. А в одеській облраді впевнені: політичному шахрайству спряли місцеві чиновники.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Во-первых, должны пристальное внимание этому уделять правоохранители и пресекать эту так называемую "работу". Во-вторых, конечно же, этим должен быть озабочен губернатор - потому что ведь руководители администраций, с чьего молчаливого попустительства происходят эти процессы. Они же непосредственно влияют - они находятся в его управлении и в его ведении, и, так сказать, он может этот процесс контролировать, но он не вмешивается, как и во многие процессы.

У поліції поки не коментують можливі порушення: слідчі лише ходять по адресах та перевіряють: чи справді там одночасно проживає велика кількість людей. Ситуацію під свій контроль узяв Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.