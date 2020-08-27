В Украине обновили карантинные зоны (список) [ Редактировать ]
В четверг, 27 августа, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут понедельника, 31 августа.
В красную зону войдут:
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской обл.
- Беляевка и Измаил Одесской обл.
- Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской обл.
- Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской обл.
- Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой обл.
В этих регионах запрещено пользоваться общественным транспортом, работать кинотеатрам, ТРЦ, кафе и ресторанам (кроме работы на вынос), хостелам, спортзалам, учебным заведениям.
Ранее сообщалось, что Киевская область может усилить карантин.
Смотрите также статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.
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