В четверг, 27 августа, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут понедельника, 31 августа.

В красную зону войдут:

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской обл.

Беляевка и Измаил Одесской обл.

Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской обл.

Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской обл.

Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой обл.

В этих регионах запрещено пользоваться общественным транспортом, работать кинотеатрам, ТРЦ, кафе и ресторанам (кроме работы на вынос), хостелам, спортзалам, учебным заведениям.

Ранее сообщалось, что Киевская область может усилить карантин.

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