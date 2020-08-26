В лаборатории Бердянска впервые сделали ПЦР-тест на коронавирус по методике картриджной ПЦР-технологии. Об этом сообщается на сайте Бердянского ТМО.

Отмечается, что этот тест выявляет COVID-19 в течение 30 минут. Отрицательный результат тест показывает через 51 минуту.

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"БТМО за собственные средства приобрело первые 30 картриджей. Теория - хорошо, но все же хочется проверить на практике в родных стенах нашей лаборатории. Поэтому первое исследование мы провели у больного с ПЦР+. Положительный результат у этого пациента подтвержден специалистами Запорожского лабораторного центра. А это означает только одно - методика работает.

Модификация аппарата, который находится в БТМО, позволяет одновременно проводить четыре тестирования", – рассказал директор Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров.

В БТМО подчеркнули, что такое тестирование пока доступно только пациентам в крайне тяжелом состоянии или с подозрением на COVID-19.

"На данный момент эта группа пациентов является очень проблемной и уязвимой. Результаты тестирования нам приходится ждать 2-3 суток, а с применением данной технологии время от поступления пациента до получения результата может составить менее часа. Медицинский работник дольше надевает и снимает средства индивидуальной защиты, чем выполняется один этот анализ", – рассказали в БТМО.

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