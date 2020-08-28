Розстріл автобуса з активістами ГО "Патріоти - За життя"

Нападників, які напередодні увечері обстріляли автобус на трасі біля Люботина, на Харківщині, затримали. Невідомі заблокували рух мікроавтобуса, у якому їхали представники громадського об'єднання "За життя", обстріляли його з травматичної зброї і втекли. 4 пасажири поранені, вони в лікарні в стабільному стані.

Автобус із учасниками партійної конференції повертався до Харкова. На під'їзді до міста невідомі заблокували транспорт і змусили його зупинитися.

Андрій Лесик, голова Харківської міської организації партії "Опозиційна платформа - За життя":

Микроавтобус начали окружаиь 4 или 3 машины , начали блокировать движение. Одна резко остановилась и началась стрельба по колёсам, я так понял, что машина просто остановилась, остановилась, начали бить стёкла, внутрь бросили шумовые гранаты, дым пошел, началась стрельба.

Із розтрощеного салону автомобілі "швидкої" забрали 4 потерпілих.

Син водія мікроавтобусу розповів: його батько, який здійснював перевезення, після цього нападу - лишився без нічого.

Олена Бараннік, речниця ГУ НП в Харківській обл:

Попередньо встановлено, що вони отримали поранення з травматичної зброї, зараз вони знаходяться у лікарні, за попередніми даними, стан їх здоров'я задовільний. Убитих немає....заручників.

Одразу після нападу поліцейські оголосили план-перехоплення "Сирена", і невдовзі затримали 14 нападників.

Справу розслідують за статтями "хуліганство" і "замах на вбивство".