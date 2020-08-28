Унікальна фотовиставка, присвячена Дню пам'яті захисників України, відкривається завтра у Києві. Організатори обіцяють познайомити з героями війни та розкажуть їхні особисті історії. Як триває підготовка експозиції?

На цьому фотостенді Тетяна зображена зі світлиною сина. На це фото мати загиблого бійця випадково натрапила через два місяці після його смерті. На виставці, присвяченій річниці Майдану.

Тетяна Тороповська, мати загиблого бійця:

Вот просто ходишь и ищешь какие-то места, детали, которые были связаны с моим сыном. И вот такое состояние, что ты ищешь память. И в украинском доме мы пришли на выставку посмотреть, и когда я увидела не просто деталь какую-то сына, а увидела целый портрет, я аж закричала Жооораа, для меня это было так неожиданно, на самом деле.

Той самий знімок зробив Юрій Білак, французький фотограф з українським корінням, котрий фільмував події на Майдані. Зараз він є фотографом цього проекту. Мета світлин: показати втрати в родинах бійців через певний пам'ятний предмет - як-от: каблучка, Біблія чи фото, випадково знайдене на виставці.

Юрій Білак, фотограф:

Концепція була - йти до цих родин, у кого була втрата на війні, і відображати цей брак у цій родині. То ми їхали до тих родин, спілкувалися з ними, а моє завдання було відображати цей брак через якийсь предмет, що було дуже близький до цієї людини.

За словами автора, проект покликаний звернути увагу людей не лише на кількість смертей, а й на історії героїв.

Мар'ян Присяжнюк, автор мистецького проекту:

Є прекрасні справжні люди, які за своїми переконаннями воюють на фронті, які загинули за ці страшні 6 років. І в новинних хроніках вони перетворилися на звичайні цифри. Ранкові новинні цифри перед ранковою кавою з круасаном. Мені здається, як європейське суспільство, суспільство людей, які себе поважають - принаймні, частина його, яка бореться на різних фронтах за те, що називається європейські цінності, загальнолюдські цінності, - ми не повинні жити в такій реальності. Кожна людина - це окремий всесвіт.

Окрім відомого фотографа, у проекті взяли участь і українські письменники. Вони описали історію кожного бійця, їх можна знайти на сайті проекту. Сама виставка триватиме місяць. І побачити її можна буде вже завтра на Михайлівській площі.